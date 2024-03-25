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لبنان

عاجلٌ من الجنوب.. إعتداء إسرائيلي على مركز للجيش وهذا ما حصل!

Lebanon 24
25-03-2024 | 12:44
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أفادت مصادر ميدانية في جنوب لبنان بأنّ العدو الإسرائيلي ألقى قنابل دخانية باتجاه مركز للجيش اللبناني في منطقة رأس الناقورة.
 
ووفقاً للمصادر، فإن جنود العدو أطلقوا 3 قنابل، من دون وقوع إصابات. 
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