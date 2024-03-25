عاجلٌ من الجنوب.. إعتداء إسرائيلي على مركز للجيش وهذا ما حصل!

أفادت مصادر ميدانية في جنوب لبنان بأنّ العدو الإسرائيلي ألقى قنابل دخانية باتجاه مركز للجيش اللبناني في منطقة رأس الناقورة.

ووفقاً للمصادر، فإن جنود العدو أطلقوا 3 قنابل، من دون وقوع إصابات.