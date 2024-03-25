أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 5.45 مساء، وقد طالت موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية.