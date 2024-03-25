Advertisement

لبنان

كان من "أهم مهندسي الصوت" في لبنان.. الزميل نقولا طرابلسي في ذمة الله

Lebanon 24
25-03-2024 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1179219-638469943851067164.png
Doc-P-1179219-638469943851067164.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي اليوم الزميل الأسبق في إذاعة لبنان مهندس الصوت نقولا جوزف طرابلسي.

وتوظف طرابلسي في إذاعة لبنان في الستينيات، وكان من كبار مهندسي الصوت، وكان يملك استديو على الدورة يعمل فيه وأكمل عمله بعد أن بلغ السن وتقاعد.
Advertisement
 
عمل بين عامي 1986 و2014 كمهندس صوت مع مسرح الساعة العاشرة، كما عمل أيضاً في هندسة الصوت على المسرح مع الممثلة الراحلة ايفت سرسق، وسجل مسرحية بنت الجبل لسلوى القطريب في استوديو شلهوب عام 1977.
 
كان طرابلسي من أهم مهندسي الصوت، وكذلك تميز بدماثة خلقه خصوصاً في مكان عمله.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الاربعاء 27 الحالي في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك - الاشرفية (اتشيناك)، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه في مشغرة حيث تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسه في كنيسة سيدة النياح الثالثة من بعد الظهر ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة. 

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً وبعد الدفن في صالون كنيسة سيدة النياح - مشغرة لغاية الساعة السادسة مساء.

أسرة "لبنان24" تتقدم من عائلة الزميل طرابلسي بأحر التعازي، سائلين الله أن يسكنه الأخدار السماوية.

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:47 | 2024-03-25
15:38 | 2024-03-25
15:34 | 2024-03-25
15:31 | 2024-03-25
15:25 | 2024-03-25
15:21 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24