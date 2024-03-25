كان من "أهم مهندسي الصوت" في لبنان.. الزميل نقولا طرابلسي في ذمة الله

توفي اليوم الزميل الأسبق في إذاعة لبنان مهندس الصوت نقولا جوزف طرابلسي.



وتوظف طرابلسي في إذاعة لبنان في الستينيات، وكان من كبار مهندسي الصوت، وكان يملك استديو على الدورة يعمل فيه وأكمل عمله بعد أن بلغ السن وتقاعد.

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عمل بين عامي 1986 و2014 كمهندس صوت مع مسرح الساعة العاشرة، كما عمل أيضاً في هندسة الصوت على المسرح مع الممثلة الراحلة ايفت سرسق، وسجل مسرحية بنت الجبل لسلوى القطريب في استوديو شلهوب عام 1977.

كان طرابلسي من أهم مهندسي الصوت، وكذلك تميز بدماثة خلقه خصوصاً في مكان عمله.



يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الاربعاء 27 الحالي في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك - الاشرفية (اتشيناك)، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه في مشغرة حيث تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسه في كنيسة سيدة النياح الثالثة من بعد الظهر ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.



تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً وبعد الدفن في صالون كنيسة سيدة النياح - مشغرة لغاية الساعة السادسة مساء.



أسرة "لبنان24" تتقدم من عائلة الزميل طرابلسي بأحر التعازي، سائلين الله أن يسكنه الأخدار السماوية.