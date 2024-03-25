مأساة في بلدة بقاعية.. جثة داخل أحد المنازل!

عُثر على المواطن عبدو جورج مبارك، جثة هامدة مصاباً بطلق ناريّ في رأسه داخل منزله في حوش الأمراء - البقاع.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنه تم العثور على مسدس حربي بجانب الجثة، ومن المحتمل أن يكون مبارك قد أقدم على الإنتحار. وأشارت المصادر إلى أنه تم العثور على مسدس حربي بجانب الجثة، ومن المحتمل أن يكون مبارك قد أقدم على الإنتحار.



وعلى الأثر، بوشرت التحقيقات بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.