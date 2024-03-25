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لبنان

مأساة في بلدة بقاعية.. جثة داخل أحد المنازل!

Lebanon 24
25-03-2024 | 15:02
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عُثر على المواطن عبدو جورج مبارك، جثة هامدة مصاباً بطلق ناريّ في رأسه داخل منزله في حوش الأمراء - البقاع.

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وأشارت المصادر إلى أنه تم العثور على مسدس حربي بجانب الجثة، ومن المحتمل أن يكون مبارك قد أقدم على الإنتحار.

وعلى الأثر، بوشرت التحقيقات بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.
 
 

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