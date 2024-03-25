أرسلان اتصل ببوغدانوف وروداكوف معزياً

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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، أنّ "رئيس الحزب طلال أرسلان أجرى مساء اليوم اتصالاً بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وقدّم له التعازي بالضحايا الذين قضوا في الهجمة الإرهابية في موسكو، كما هنّأه بفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإنتخابات الأخيرة".كذلك، اتصل أرسلان بالسفير الروسي ألكسندر روداكوف للغاية عينها.