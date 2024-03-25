اسكندر ترأس قداس عيد البشارة في صور

ترأس رئيس أساقفة صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر قداس عيد البشارة، عاونه فيه الأب بشارة كتورة في كنيسة السيدة في صور بحضور حشد من ابناء الرعية.

بعد القداس ألقى عظة تناول فيها معاني المناسبة وقال: "أيها الإخوة والأخوات الأحباء اليوم هو يوم فرح عظيم، يوم بهجة وسرور، لأن الملاك جبرائيل أرسل من قبل الله وبشر مريم العذراء بأنها سَتَحْبَلُ وتلد ابناً وتسميه يسوع".

وأضاف: "عيد البشارة يا أحبة هو فاتحة الأعياد، لأنه لولا البشارة وحلول كلمة الله في أحشاء مريم، لما كانت قد حدثت الولادة، ولما كنا قد رأينا الله متردداً فيما بيننا. لولا البشارة لما كان قد حصل الخلاص لهذا العالم. بالبشارة تجسد الرب الإله مولوداً من مريم العذراء ، وعاينا مجد الله، وحصلنا على الخلاص. عيد البشارة يا أحبة ليس مجرد عيد عادي نحتفل به، إنه إعلان بشارة الخلاص والفداء للبشرية جمعاء".

وقال: "لنعش إذاً يا أحبة حياتنا بفرح وامتنان، بروح البشارة والأمل، متذكرين أن الله معنا، وأن محبته لا تنتهي أبداً. لنحمل بشارة الخلاص ونعلنها للعالم من حولنا، دعونا نعلنها للناس الذين يتخبطون لاسيما في هذه الأيام باليأس والقلق والخوف، ولنكن رسلاً للبشارة، لمحبة الله التي دفعته إلى أن يَتَجَسَّدَ ابْنُهُ ويصير إنسانًا مثلنا لكي نصير نحن أبناء الله مشاركين في حياته الإلهية. ولنحتفل بهذا اليوم بفرح كبير وعميق شاكرين الله على العمل الخلاصي الذي أجراه لنا بتجسّد ابنه من مريم العذراء ، وشاكرين مريم العذراء على أنها قبلت أن تكون والدة ليسوع بقولها للملاك: "ها أنذا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك ولننشد لها من أعماق قلوبنا : "افرحي يا ممتلئة نعمة الرب معك"، "افرحي يا عروسة لا عروس لها".

وختم: "أهنئ جميع أصحاب العيد وكل من يحمل اسم "بشارة" ، وأود أن أذكركم بأن اسمكم يحمل معانٍ جميلة ورمزية عظيمة، فهو رمز للفرح والاخبار السارة، وتجسيد للأمل والتفاؤل في الحياة".

( الوكالة الوطنية)