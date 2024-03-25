زكّار : عيد البشاره رسالة للتأكيد على أهمية لبنان ورسالته

غرّد عضو عضو لقاء التجدد للوطن روجيه زكّار قرار بمناسبة #عيد_البشاره قائلاً: "هي مناسبة لنحتفل مسلمين ومسيحيين ببشارة أمنا مريم العذراء، فهذا العيد رسالة الى كل العالم بأن لبنان ملقى للأديان، تجمعه القيم وحبّ وإجلال مريم العذراء".

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