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لبنان

زكّار : عيد البشاره رسالة للتأكيد على أهمية لبنان ورسالته

Lebanon 24
25-03-2024 | 15:31
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غرّد عضو عضو لقاء التجدد للوطن روجيه زكّار قرار بمناسبة #عيد_البشاره قائلاً: "هي مناسبة لنحتفل مسلمين ومسيحيين ببشارة أمنا مريم العذراء، فهذا العيد رسالة الى كل العالم بأن لبنان ملقى للأديان، تجمعه القيم وحبّ وإجلال مريم العذراء".
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