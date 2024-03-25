هل من غارة إسرائيلية جديدة قرب صور؟ هذا الخبر يكشف

نفت معلومات "لبنان24" ما تم تداوله عن حصول غارة اسرائيلية استهدفت سيارة قرب مخيم الرشيديّة - صور.



ولفتت المصادر إلى أن النيران اندلعت داخل سيارة نتيجة احتكاك كهربائي، ولا صحة لما قيل عن حصول استهداف لها.

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