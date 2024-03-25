Advertisement

لبنان

هذا ما تشهده 70% من عائلات لبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-03-2024 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1179266-638470022962415292.jpg
Doc-P-1179266-638470022962415292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت مصادر اقتصادية أن تكون نسبة العائلات اللبنانية التي تتلقى تحويلات ماليّة من الخارج قد ناهزت الـ70%.

Advertisement
وقالت المصادر إن نسبة المهاجرين اللبنانيين ازدادت كثيراً لاسيما من ضمن فئة الشباب خلال العامين الأخيرين، مشيرة إلى أن هذه الزيادة في الهجرة انعكست أيضاً على الزيادة في التحويلات.

المصادر عينها  قالت إن هذه الفئة لا تتلقى تحويلات مالية "ضخمة"، بل إن الأموال التي تتلقاها تكفيها للعيش "على الخط" أي بشكل أقل من عادي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:16 | 2024-03-25
17:55 | 2024-03-25
17:23 | 2024-03-25
17:15 | 2024-03-25
17:07 | 2024-03-25
16:06 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24