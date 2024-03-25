هذا ما تشهده 70% من عائلات لبنان

توقعت مصادر اقتصادية أن تكون نسبة العائلات اللبنانية التي تتلقى تحويلات ماليّة من الخارج قد ناهزت الـ70%.



Advertisement وقالت المصادر إن نسبة المهاجرين اللبنانيين ازدادت كثيراً لاسيما من ضمن فئة الشباب خلال العامين الأخيرين، مشيرة إلى أن هذه الزيادة في الهجرة انعكست أيضاً على الزيادة في التحويلات. وقالت المصادر إن نسبة المهاجرين اللبنانيين ازدادت كثيراً لاسيما من ضمن فئة الشباب خلال العامين الأخيرين، مشيرة إلى أن هذه الزيادة في الهجرة انعكست أيضاً على الزيادة في التحويلات.