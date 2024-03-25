مبنى يقصفه "الحزب" داخل مستوطنة إسرائيلية.. من كان بداخله؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف مبنى يستخدمهُ جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة المحاذية للحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 10.45 مساء، وقد تمت إصابة الهدف بشكل مُباشر.