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لبنان

في طرابلس.. عمليات دهم للجيش وتوقيف 4 أشخاص

Lebanon 24
25-03-2024 | 17:23
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

 
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على أثر إشكال وقع في منطقة باب الحديد – طرابلس تخلله إطلاق نار ورمي رمانات يدوية ما أدى إلى إصابة شخصين، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت اللبنانيَّين (م.ع.ن.) و(م.و.ن.)  لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة، وضبطت رمانتين يدويتين وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية.

كذلك، دهمت وحدة أخرى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة القبة – طرابلس، وأوقفت السوريَّين (ح.ح.ي.) و(ي.ج.)، وضبطت في حوزتهما مسدسين حربيَّين ورمانة يدوية، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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