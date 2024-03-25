الجيش يوقف مطلوباً في بعلبك

دهمت قوة من الجيش منازل في بلدة الكنيسة - قضاء بعلبك وذلك بحثاً عن مطلوبين.

كذلك، نفذت دورية من الجيش عملية دهم في حي العسيرة - بعلبك وأوقفت المطلوب "ن.ز.".