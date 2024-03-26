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لبنان

غرفة الملاحة الدولية عن اعادة اعمار المرفأ: خطوة مهمة تحتاج استقرارا سياسيا

Lebanon 24
26-03-2024 | 00:09
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كتب جوزيف فرح في" الديار": اطلقت وزارة الاشغال العامة والنقل وإدارة واستثمار مرفأ بيروت، العرض الخاص لمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفا بيروت" ، وذلك بعد اربع سنوات من انفجار المرفأ.

ويقوم رئيس غرفة الملاحة الدولية سمير مقوم باتصالات مع المعنيين وخصوصا ادارة المرفأ لحل المشاكل التي يعاني منها المرفأ وهو يصف الحركة فيه بالمقبولة لكن يبقى الخوف من تطور الأحداث في الجنوب وتوجيه إسرائيل ضربة موجعة للبنان. من ناحية أخرى ينظر إلى المخطط لاعادة اعمار مرفأ بيروت الرامي لتنظيف المرفا وتطويره بإيجابية ويرحب بهذه الخطوات ويأمل منها خيرا ويعتبره أمرا جيدا. أن الفرنسيين هم من اعدوا المخطط وتم اعداد مناقصة خاصة بتنظيف الاحواض وإعادة اعمار المرفأ ، وسيبقى الاهراءالحالي وسيبنون اهراءات جديدة بطريقة مختلفة .
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ويؤكد مقوم ان المباشرة باعادة اعمار المرفأ خطوة مهمة أولا سيتمكن المرفأ من استيعاب المزيد من البواخر وستصبح عملية التفريغ أسهل . كنا قبل الانفجار نفرغ مليون و٢٥٠ الف حاوية نحن نفرغ حاليا ٧٠٠ او ٨٠٠ الف حاوية فقط. يجب إنهاء حرب الجنوب والخوف اليوم هو من تنفيذ إسرائيل تهديدها وتوجيه ضربة للبنان . هذا ما يشغل تفكيرنا حاليا والكثير من الشركات والوكالات. وقبل كل شيء يجب انتخاب رئيس للبلاد وتأليف حكومة كي تستتب الأمور ويسير العمل بانتظام في البلاد. أن كل شيء في البلاد اليوم متوقف. لقد وضعت شروط المناقصة وسيتم فتح العروض اعتبارا من اوائل نيسان المقبل . لقد فهمت أن المناقصة التي يعدونها ستكون لبنانية عالمية واذا قدم اي مشترك من الخارج عرضا جيدا بدراسة معقولة وأسعار مقبولة سيفوز بالمناقصة. أن الفرنسيين هم من يعدون المناقصة ونحن بانتظار النتيجة. المهم أولا أن يتم تنظيف المرفأ وتطويره وان يتم تحديث العنابر.
 

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