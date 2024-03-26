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لبنان
في شوميرا وشلومي... "الحزب" يستكمل استهدافاته
Lebanon 24
26-03-2024
|
01:01
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صدرعن "المقاومة الإسلامية" بيانان جاء فيهما:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلثاء 26-03-2024، مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة".
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"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلثاء 26-03-2024، مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية".
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