Advertisement

لبنان

في شوميرا وشلومي... "الحزب" يستكمل استهدافاته

Lebanon 24
26-03-2024 | 01:01
A-
A+
Doc-P-1179333-638470336292331714.jpeg
Doc-P-1179333-638470336292331714.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدرعن "المقاومة الإسلامية" بيانان جاء فيهما:‏

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلثاء 26-03-2024، مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة".
Advertisement

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلثاء 26-03-2024، مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2024-03-26
02:55 | 2024-03-26
02:51 | 2024-03-26
02:45 | 2024-03-26
02:30 | 2024-03-26
02:15 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24