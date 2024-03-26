في شوميرا وشلومي... "الحزب" يستكمل استهدافاته

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صدرعن "المقاومة الإسلامية" بيانان جاء فيهما:‏"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلثاء 26-03-2024، مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة"."دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلثاء 26-03-2024، مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية".