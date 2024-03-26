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لبنان

"حزب الله" ينعى شهيدًا جديدًا

Lebanon 24
26-03-2024 | 01:07
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي دبوق "أبو علي" مواليد عام 1994 من بلدة شبريحا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".‏
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