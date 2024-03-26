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لبنان

في الهرمل.. قتل زوجته واصاب ابنه

Lebanon 24
26-03-2024 | 01:40
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 اطلق المدعو  ح. م من الهرمل النار من سلاح حربي على منزل المدعو غازي مرتضى، والد زوجته، اثر خلافات عائلية، ما ادى الى وفاة زوجته حميدة العطري، واصابة ابنه محمد غازي مرتضى (١٠ سنوات) اصابة بليغة.
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الا ان المر سرعان ما تطور الى الى اشتباكات بين العائلتين، ما ادى الى وقوع عدد من الاصابات نقلت  الى مستشفى البتول في الهرمل.
وتدخلت قوة كبيرة من الجيش وفرضت طوقاً امنياً وعملت على تهدئة الاجواء وداهمت منازل مطلقي النار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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