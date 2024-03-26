بعد الاعتداء الاسرائيلي... أضرار جسيمة في مقر "كشافة الرسالة"

أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية"، في بيان أنه "بنتيجة الاعتداء الاسرائيلي الذي طاول فجر اليوم أطراف بلدة طيرحرفا، تسبب هذا الاعتداء بأضرار جسيمة في مقر الدفاع المدني لكشافة الرسالة الاسلامية في البلدة، بالاضافة الى اضرار في سيارات الاسعاف وآليات الاطفاء وان جميع المسعفين المتطوعين في خير وإصاباتهم طفيفة".

Advertisement