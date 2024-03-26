بعد ليل متوتر.. الهدوء الحذر يسيطر على القرى الحدودية الجنوبية

يسيطر الهدوء الحذر على المناطق الجنوبية، على وقع تحليق طائرات الاستطلاع الاسرائيلية بشكل كثيف على علو منخفض فوق القطاع الشرقي، وقرى وبلدات قضاءي حاصبيا ومرجعيون، وفي اجواء البقاع الغربي.
وكان صباح اليوم قد شهد توتراً عند المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة بعد ان أمضى أبناء المنطقة ليلة سادها القلق والتوتر بحيث لم يفارق الطيران الحربي والتجسسي أجواء المنطقة في ظل اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب الله الذين استهدفوا مواقع الجيش الاسرائيلي في رويسات العلم وتلة الرادار وثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة ردا على الاعتداءات الاسرائلية التي استهدفت أطراف كفرحمام كفرشوبا حلتا والهبارية وراشيا الفخار.
في المقابل، طال القصف الاسرائيلي وادي شبعا من الناحية الشمالية ما ادى الى وقوع اضرار في العديد من المنازل.