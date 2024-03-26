Advertisement

لبنان

بعد ليل متوتر.. الهدوء الحذر يسيطر على القرى الحدودية الجنوبية

Lebanon 24
26-03-2024 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1179359-638470375036563346.jpg
Doc-P-1179359-638470375036563346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسيطر الهدوء الحذر على المناطق الجنوبية، على وقع تحليق طائرات الاستطلاع الاسرائيلية بشكل كثيف على علو منخفض فوق القطاع الشرقي، وقرى وبلدات قضاءي حاصبيا ومرجعيون، وفي اجواء البقاع الغربي. 
وكان صباح اليوم قد شهد توتراً عند المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة بعد ان أمضى أبناء المنطقة ليلة سادها القلق والتوتر بحيث لم يفارق الطيران الحربي والتجسسي أجواء المنطقة في ظل اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب الله الذين استهدفوا مواقع الجيش الاسرائيلي في رويسات العلم وتلة الرادار وثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة ردا على الاعتداءات الاسرائلية التي استهدفت أطراف كفرحمام كفرشوبا حلتا والهبارية وراشيا الفخار.
Advertisement
 
في المقابل، طال القصف الاسرائيلي وادي شبعا من الناحية الشمالية ما ادى الى وقوع اضرار في العديد من المنازل.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:09 | 2024-03-26
05:15 | 2024-03-26
05:08 | 2024-03-26
05:00 | 2024-03-26
04:34 | 2024-03-26
04:32 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24