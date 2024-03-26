Advertisement

لبنان

ملف المسبح الاولمبي في ضبية الى القضاء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-03-2024 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1179361-638470378214892801.jpg
Doc-P-1179361-638470378214892801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنشط لجنة الشباب والرياضة النيابية في دراسة عدة ملفات رياضية شبابية. وفي هذا الإطار أفاد نائب من أعضاء اللجنة أن هناك إجماعا بين مختلف مكونات اللجنة على المضي قدماً في ملف المسبح الأولمبي في ضبية الذي لا يزال حتى اليوم مهملاً من دون الإنتهاء من الأعمال فيه بسبب الصفقات المتتالية التي حصلت فيه، حيث صرفت عليه ملايين الدولارات على مدى عهود وزارية متعاقبة ولم يتم الوصول فيه الى نتيجة.
Advertisement
النائب الشاب المتحمس لمعرفة الحقيقة في ملف هدر المال العام في مسبح ضبية الأولمبي أكد أن اللجنة تتجه في غالبية أعضائها للتوجه الى القضاء في هذا الملف والذهاب فيه الى النهاية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:09 | 2024-03-26
05:15 | 2024-03-26
05:08 | 2024-03-26
05:00 | 2024-03-26
04:34 | 2024-03-26
04:32 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24