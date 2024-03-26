ملف المسبح الاولمبي في ضبية الى القضاء

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تنشط لجنة الشباب والرياضة النيابية في دراسة عدة ملفات رياضية شبابية. وفي هذا الإطار أفاد نائب من أعضاء اللجنة أن هناك إجماعا بين مختلف مكونات اللجنة على المضي قدماً في ملف المسبح الأولمبي في ضبية الذي لا يزال حتى اليوم مهملاً من دون الإنتهاء من الأعمال فيه بسبب الصفقات المتتالية التي حصلت فيه، حيث صرفت عليه ملايين الدولارات على مدى عهود وزارية متعاقبة ولم يتم الوصول فيه الى نتيجة.النائب الشاب المتحمس لمعرفة الحقيقة في ملف هدر المال العام في مسبح ضبية الأولمبي أكد أن اللجنة تتجه في غالبية أعضائها للتوجه الى القضاء في هذا الملف والذهاب فيه الى النهاية.