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لبنان

"التجمع الوطني": لمنع احتكار المواد الغذائية والاساسية

Lebanon 24
26-03-2024 | 02:55
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دعا "التجمع الوطني الديموقراطي" وزارة الاقتصاد الى "عدم السماح للتجار باستغلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة ، وغياب الرقابة والتفتيش  من اجل رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية و الاساسية، وطالب في بيان، المسؤولين بـ"القيام بواجباتهم الرقابية ومنع المحتكرين من التلاعب بألاسعار"، داعيا الى "تصحيح الأجور،  وإقرار السلم المتحرك لهم".
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ونوه بـ"قرار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، إحالة  الأفران  كافة الى التفتيش، لضبط المُخالفات والفلتان، ولحماية الضمان الاجتماعي والمضمونين"، مطالبا الضمان الاجتماعي ، بـ"الاستمرار بهذا النهج  وإحالة كل القطاعات المُخالفة، وأغلبها من الكارتيلات، للرقابة والتفتيش".
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