"التجمع الوطني": لمنع احتكار المواد الغذائية والاساسية

دعا "التجمع الوطني الديموقراطي" وزارة الاقتصاد الى "عدم السماح للتجار باستغلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة ، وغياب الرقابة والتفتيش من اجل رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية و الاساسية، وطالب في بيان، المسؤولين بـ"القيام بواجباتهم الرقابية ومنع المحتكرين من التلاعب بألاسعار"، داعيا الى "تصحيح الأجور، وإقرار السلم المتحرك لهم".

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ونوه بـ"قرار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، إحالة الأفران كافة الى التفتيش، لضبط المُخالفات والفلتان، ولحماية الضمان الاجتماعي والمضمونين"، مطالبا الضمان الاجتماعي ، بـ"الاستمرار بهذا النهج وإحالة كل القطاعات المُخالفة، وأغلبها من الكارتيلات، للرقابة والتفتيش".