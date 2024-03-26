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لبنان

جولة ميدانية على الملاحم في سوق بعلبك التجاري

Lebanon 24
26-03-2024 | 02:59
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شهدت مدينة بعلبك جولة ميدانية على ملاحم سوق بعلبك التجاري للتأكد من إجراءات سلامة الغذاء، شارك فيها رئيس قسم الصحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور علي هزيمة، نقيب القصابين في البقاع علي صبحي عواضة، والمراقب الصحي في بلدية بعلبك محمد اللقيس.
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وأشاد عواضة خلال الجولة بـ"التزام القصابين معايير النظافة الداخلية في الملاحم، وحرصهم على حفظ اللحوم في البرادات المخصصة، واستخدام آلات الفرم والدفوف والسكاكين بما يطابق المواصفات الصحية في عملية تقطيع اللحوم".
وقال: "إننا نقدم الأنظف والأطهر ورقابتنا على أنفسنا بضمانة ديننا وقيمنا وأخلاقنا، والذي يخل هو دخيل ومنبوذ".
ونوه بقصابي بعلبك والجوار لناحية "حفاظهم على نوعية اللحوم المقدمة للزبائن والتي تشتهر بها المنطقة، وعدم استخدام اللحوم المثلجة، ما خلا حالة واحدة حدثت منذ فترة، وتم إلزام الملحمة بالإعلان عن اللحم المثلج لديها لتمييزه عن اللحم الطازج".
بدوره أشاد هزيمة بتعاون القصابين مؤكداً على "وجوب وجود ختم المسلخ بشكل واضح على الذبائح، مع إلزامية التصريح في حال كانت الملحمة تبيع لحوماً مبردة أو مثلجة، بشكل واضح للزبائن، وعدم دمج اللحوم المبردة أو المثلجة مع اللحوم الطازجة، ووجوب الحصول على بطاقات صحية لكل العاملين في الملاحم، ومراعاة شروط سلامة الغذاء".
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