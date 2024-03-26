عن عملياته في جنوب لبنان.. هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن طائراته أغارت الليلة الماضية على مبان لحزب الله في منطقتي طير حرفا والظهيرة جنوب لبنان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" إنه تم رصد إطلاق قذيفتين من لبنان خلال الليل صوب بلدة شلومي شمال إسرائيل وتمت مهاجمة مصادر إطلاق النيران.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن طائراته المقاتلة قصفت مجمعا عسكريا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه رصد مسلحين في المجمع العسكري الذي استهدفه ليلا في منطقة ميس الجبل بجنوب لبنان.وأشار إلى أنه رصد إطلاق نحو 15 مقذوفا من لبنان باتجاه موقع للجيش، لكنها سقطت في مناطق مفتوحة ولم تسفر عن وقوع أي إصابات.