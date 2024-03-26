ارتفاع في سعر البنزين والغاز.. ماذا عن المازوت؟

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ارتفع سعر البنزين بنوعيه 6 ألاف ليرة، والغاز ألف ليرة فيما تراجع سعر المازوت ألفي ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي:- بنزين 95 أوكتان: 1.696.000 ليرة لبنانية- بنزين 98 أوكتان: 1.734.000 ليرة لبنانية- مازوت: 1.550.000 ليرة لبنانية- غاز: 941.000 ليرة لبنانية