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لبنان

ارتفاع في سعر البنزين والغاز.. ماذا عن المازوت؟

Lebanon 24
26-03-2024 | 03:04
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ارتفع سعر البنزين بنوعيه 6 ألاف ليرة، والغاز ألف ليرة فيما تراجع سعر المازوت ألفي ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي:
- بنزين 95 أوكتان: 1.696.000 ليرة لبنانية 
- بنزين 98 أوكتان: 1.734.000 ليرة لبنانية 
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- مازوت: 1.550.000 ليرة لبنانية 
- غاز: 941.000 ليرة لبنانية
 

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