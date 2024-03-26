حاول التحايل على مستشفى في البقاع بجواز سفر مزوّر.. فوقع بقبضة المعلومات

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"في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف المطلوبين. بتاريخ 19-03-2024، توافرت معطيات حول دخول أحد الأشخاص من التابعية السورية إلى أحد مستشفيات البقاع بموجب جواز سفر سوري مغاير باسم "ق. ش." (مواليد العام ۲۰۰۳)، مصاب بكسور متعدّدة من جرّاء تعرّضه لحادث صدم من قبل سيارة مجهولة في محلة شمسطار (حسب أقواله)".وأضاف البلاغ:" على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات استقصاءاتها عن المذكور وعن الحادث الذي تعرّض له. وبنتيجة المتابعة الاستعلامية، توصّلت إلى تحديد كامل هويته الحقيقية وهي"م. ع." (من مواليد عام ۱۹۹۲، سوري)، من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وإطلاق نار، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سلب وتأليف عصابة، وخلاصة حكم ومذكرة توقيف بجرم سرقة. ويُرَجَّح أن الإصابات التي تعرّض لها هي نتيجة سقوطه خلال تنفيذ إحدى عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية".