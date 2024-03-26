هذا ما استهدفه الجيش الاسرائيلي في طيرحرفا فجراً

استهدف الجيش الاسرائيلي فجراً منزلاً مؤلفاً من طابقين بغارة حربية في بلدة طير حرفا لصاحبه حسن حيدر رضا قرب مركز الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الاسلامية مما تسبب بأضرار جسيمة في المبنى وسيارات الإسعاف وادى الى إصابة ٤ أشخاص بإصابات طفيفة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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