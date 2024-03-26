Advertisement

لبنان

الحاج حسن دان الهجوم الارهابي على روسيا: العالم اليوم ينتظر ردا قاسيا

Lebanon 24
26-03-2024 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1179418-638470446981456935.jpg
Doc-P-1179418-638470446981456935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دان وزير الزراعة عباس الحاج حسن الهجوم الإرهابي على روسيا، وعزى أهالي الضحايا، وتمنى الشفاء للجرحى، مؤكدا أن "العالم اليوم ينتظر ردا قاسيا من روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه حتما سيكون هناك قصاص".
Advertisement
وفي مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، أكد الحاج حسن أن"هناك محركا للإرهابيين، ففي البداية قاتلوا في سوريا واليوم قاموا بتحريكهم إلى مكان آخر، الأمر الذي يفرض وجود إرادة دولية  حقيقية لحسم هذا الملف، وهذا الإجرام هو نفسه ما يحصل في قطاع غزة والجنوب اللبناني"، مشيرا  الى أن "الاعتداءات الاسرائيلية تؤثر أيضا على القطاع الزراعي في لبنان، فجيش العدو الاسرائيلي يقصف الاراضي الزراعية اللبنانية بالفوسفور الابيض لانه مادة حارقة وسامة و محرم استعمالها دوليا أن لها تأثيرات خطيرة جداً على مستقبل الزراعة في المناطق المستهدفة، وايضاً هذا العدو يريد أن يفرض منطقة عازلة  لكشف ظهر المقاومة".
وأعلن أن "الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن حرق ما لا يقل عن 2100 دلم و60 ألف شجرة زيتون، والحقت الضرر بأكثر من 6000 دنم من الاراضي الحرجية و الزراعية التي جرى استهدافها بشكل مباشر".  
وشدد على أن "الوزارة  قد شكلت لجانا مشتركة مع المجلس الوطني للبحوث العملية، وسيتم سحب عينات فور توقف العدوان من جميع المناطق التي تضررت كدليل ملموس لتعزيز المواد الاتهامية في الشكوى التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية ضد العدو الاسرائيلي في مجلس الأمن ، و ايضاً من اجل وضع خطط المواجهة التي ستعتمد على النتائج التي ستحملها تلك الفحوص المخبرية". وفي الشأن الروسي وعن اقتراح المفوضية الأوروبية بزيادة الرسوم الجمركية على الحبوب الروسية والبيلاروسية، أوضح أن "القطاع الخاص هو من يتولى هذا الملف، وهناك قرض من البنك الدولي ولكن القطاع الخاص هو من يقوم بعمليات شحنات الاستيراد إن كان من روسيا او غيرها"، لافتا الى أن "الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا مستمر على الرغم من كل العقوبات الغربية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-03-26
05:09 | 2024-03-26
05:15 | 2024-03-26
05:08 | 2024-03-26
05:00 | 2024-03-26
04:34 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24