في عكار.. الكهرباء مقطوعة عن هذه المناطق

اقدم مجهولون على سرقة الأسلاك الكهربائية العائدة لمحطة البارد، ما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي عن قسم من بلدة ببنين والمحمرة، في عكار وباقي المناطق المجاورة التي تتغذى من المحطة المذكورة، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".

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