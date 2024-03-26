رئيس اتحاد جبل عامل للعمال الزراعيين: الاحتلال الإسرائيلي يقضي على القطاع

رأى رئيس اتحاد جبل عامل لنقابات العمال الزراعيين في لبنان علي بشارة في بيان، أن "القطاع الزراعي من أكثر المتضررين بالعدوان الإسرائيلي في الجنوب بسسب استخدام العدو الإسرائيلي الفوسفور الأبيض الذي يميت الزراعات ولا تنمو من جديد"، مؤكدا أن "الاحتلال الإسرائيلي يقضي على القطاع الزراعي في المنطقة الحدودية لا سيما كروم الزيتون والمحاصيل الزراعية الأخرى". ونطالب في بيان، الحكومة "تعويض المزارعين المتضررين ومدهم بالدعم والعون لإعادة إحياء المزروعات التي أتلفت بالعدوان".

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ودعا الى "مد العون الى العمال الجنوبيين الذين تهدمت او تضررت مصالحهم وأشغالهم لإعادة بناء مؤسسات عمالية أو تجارية للحفاظ على العمالة اللبنانية ودعمها بمقومات الحياة".