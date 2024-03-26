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لبنان

الجيش الاسرائيلي يعتدي على مزارعين جنوب لبنان.. هذا ما جرى قبل ظهر اليوم

Lebanon 24
26-03-2024 | 04:32
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عمدت حامية مواقع الجيش الاسرائيلي في بلدة الغجر واطراف العباسية قرابة العاشرة الا  ثلث من صباح اليوم بالاعتداء على المزارعين في حقول بلدة الماري حيث اطلقوا رشقات نارية من اسلحتهم الرشاشة باتجاههم في محاولة لترهيبهم ومنعهم من العمل في حقولهم ، ولم يفد عن وقوع اصابات.
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