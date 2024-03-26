الجيش الاسرائيلي يعتدي على مزارعين جنوب لبنان.. هذا ما جرى قبل ظهر اليوم

عمدت حامية مواقع الجيش الاسرائيلي في بلدة الغجر واطراف العباسية قرابة العاشرة الا ثلث من صباح اليوم بالاعتداء على المزارعين في حقول بلدة الماري حيث اطلقوا رشقات نارية من اسلحتهم الرشاشة باتجاههم في محاولة لترهيبهم ومنعهم من العمل في حقولهم ، ولم يفد عن وقوع اصابات.

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