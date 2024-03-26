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لبنان

هذا ما طلبه ميقاتي من مجلس الخدمة المدنية

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:09
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طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كتاب من مجلس الخدمة المدنية إعداد تقرير مفصل تحدد فيه جميع حالات التكليف في الإدارات العامة ومدى انسجامها مع القوانين المرعية الاجراء ولاسيما نظام الموظفين ورفع الاقتراحات اللازمة لمعالجة المخالفات القائمة في حال وجودها، وذلك حفاظا على الانتظام القانوني في الإدارة العامة وفق الأصول المرعية في القوانين النافذة.
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للإطلاع على كتاب رئيس الحكومة إلى مجلس الخدمة المدنية حول حالة "التكليف" في الإدارات العامة اضغط هنا
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