صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

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وعند الساعة 10:56 من قبل ظهر اليوم استهدف عناصر حزب الله للمرة ‏الثانية تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه ورداً على ‏الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية ‏استهدف ‏عناصر الحزب عند ‏ الساعة 10:15 من قبل ظهر اليوم مبنيين في مستعمرة ‏أفيفيم يستخدمهما جنود الجيش الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة.وعند الساعة 10:45 من قبل الظهر استهدف عناصر الحزب تجمعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.