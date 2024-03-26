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لبنان

وزير الزراعة: باقون ومنتصرون من أجل حقنا

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:26
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كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر منصة "اكس": "يستكمل العدو الاسرائيلي اعتداءاته الاجرامية المستمرة على المزارعين اللبنانيين الثابتين في ارضهم، ويطلق رشقات نارية  باتجاههم لارهابهم في بلدة الماري - قضاء حاصبيا. نؤكد اننا ثابتون في ارضنا... باقون ومنتصرون من أجل حقنا وكرامتنا الوطنية".
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