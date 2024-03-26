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لبنان

في البقاع الشمالي.. خطفوه وطالبوا بفدية مالية

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:28
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اقدم مسلحون ليلًا على خطف السوري محمود. أ. من امام افران السفير على الطريق الدولية عند مفرق شعت البقاع الشمالي، واتصلوا بذويه طالبين فدية مالية
 على الفور تحركت قوة من الجيش وداهمت اماكن عدة واستطاع تحريره، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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