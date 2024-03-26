في البقاع الشمالي.. خطفوه وطالبوا بفدية مالية

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اقدم مسلحون ليلًا على خطف السوري محمود. أ. من امام افران السفير على الطريق الدولية عند مفرق شعت البقاع الشمالي، واتصلوا بذويه طالبين فدية ماليةعلى الفور تحركت قوة من الجيش وداهمت اماكن عدة واستطاع تحريره، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".