21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اشكال في رميش بين الاهالي وعناصر حزب الله
Lebanon 24
26-03-2024
|
05:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع اشكال اليوم بين عدد من أهالي بلدة رميش الحدودية وعناصر من "حزب الله".
ووفق المعلومات الاولية فان الاهالي امتعضوا من محاولة مجموعة من الحزب وضع منصة صواريخ في على احدى التلال المطلة على البلدة، فقاموا بمنعهم ثم تجمعوا على وقع قرع اجراس الكنائس.
Advertisement
وتضيف المعلومات ان العدو الاسرائيلي قصف التلة بثلاثة صواريخ.ولا يزال التوتر سائدا في البلدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة كبيرة عن الطقس... الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بين الجمعة والسبت
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة عن الطقس... الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بين الجمعة والسبت
08:57 | 2024-03-25
25/03/2024 08:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عميلٌ سابق لإسرائيل يتحدّث عن نصرالله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
عميلٌ سابق لإسرائيل يتحدّث عن نصرالله.. ماذا قال؟
15:00 | 2024-03-25
25/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو نادين نجيم تستعرض جمالها من دون مكياج... شاهدوا كيف بدت!
Lebanon 24
بالفيديو نادين نجيم تستعرض جمالها من دون مكياج... شاهدوا كيف بدت!
08:30 | 2024-03-25
25/03/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مروعة عن "إبتزاز إلكتروني في لبنان".. معطيات تكشف أمراً خطيراً!
Lebanon 24
قصّة مروعة عن "إبتزاز إلكتروني في لبنان".. معطيات تكشف أمراً خطيراً!
14:00 | 2024-03-25
25/03/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم إستباقي ضدّ لبنان".. آخر معلومة عمّا تريده إسرائيل
Lebanon 24
"هجوم إستباقي ضدّ لبنان".. آخر معلومة عمّا تريده إسرائيل
13:00 | 2024-03-25
25/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:11 | 2024-03-26
بوصعب عزى بضحايا اعتداء موسكو في مقر سفارة روسيا الاتحادية
07:06 | 2024-03-26
غارة إسرائيلية على اطراف مارون الراس.. وقصف فوسفوري على هذه المناطق
07:05 | 2024-03-26
في هذه المناطق.. محاضر ضبط بحق ملحمة ومحل حلويات
07:03 | 2024-03-26
دريان بحث مع زواره في الاوضاع العامة
07:01 | 2024-03-26
عبدالله: نؤسس تغطية صحية شاملة للمواطنين اللبنانيين
07:00 | 2024-03-26
التصعيد في وجه "حزب الله".. إحداث توازن داخلي قبل التسوية
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
26/03/2024 13:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
26/03/2024 13:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
26/03/2024 13:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24