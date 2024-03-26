اشكال في رميش بين الاهالي وعناصر حزب الله

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وقع اشكال اليوم بين عدد من أهالي بلدة رميش الحدودية وعناصر من "حزب الله".ووفق المعلومات الاولية فان الاهالي امتعضوا من محاولة مجموعة من الحزب وضع منصة صواريخ في على احدى التلال المطلة على البلدة، فقاموا بمنعهم ثم تجمعوا على وقع قرع اجراس الكنائس.وتضيف المعلومات ان العدو الاسرائيلي قصف التلة بثلاثة صواريخ.ولا يزال التوتر سائدا في البلدة.