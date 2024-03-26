في محلة مرج الطبل ومزرعة المجيدية... أضرار كبيرة جراء اطلاق العدو رشقات نارية

ادى اطلاق حنود العدو رشقات نارية على المزارعين في خراج بلدة الماري قضاء حاصبيا الى أضرار كبيرة في قفران النحل وخزانات المياه الموجودة في محلة مرج الطبل ومزرعة المجيدية، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".

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