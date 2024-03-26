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لبنان

في محلة مرج الطبل ومزرعة المجيدية... أضرار كبيرة جراء اطلاق العدو رشقات نارية

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:58
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ادى اطلاق حنود العدو رشقات نارية على المزارعين في خراج بلدة الماري قضاء حاصبيا الى أضرار كبيرة في قفران النحل وخزانات المياه الموجودة في محلة مرج الطبل ومزرعة المجيدية، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام". 
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