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لبنان

أول رد من حزب الله على غارة الصويري.. ماذا استهدف؟

Lebanon 24
26-03-2024 | 06:07
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استهدف حزب الله قبل ظهر اليوم قاعدة ‏ميرون الجوية بالصواريخ الموجهة وحقق فيها إصابات مباشرة، وذلك رداً على إعتداء العدو الإسرائيلي على بلدة الصويري واستكمالا للرد على الاعتداء على مدينة بعلبك. 
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الصويري

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