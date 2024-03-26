تحرير مخطوف في بعلبك.. هذا ما أعلنه الجيش

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اعلنت قيادة الجيش في بيان انه" بتاريخ 25 /3 / 2024 ، أقدمت عصابة مسلحة على خطف السوري (م.ش.ع.) من منزله في منطقة يونين - بعلبك، وطلب الخاطفون فدية مالية كبيرة لإطلاق سراحه.على الأثر، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل أفراد العصابة في بلدة مقنة - بعلبك، وفي هذا السياق، تمكنت المديرية من تحرير المخطوف، كما أوقِف أحد الخاطفين، (ي.م.)، وضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف بقية المتورطين".