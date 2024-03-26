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لبنان

تحرير مخطوف في بعلبك.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
26-03-2024 | 06:19
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اعلنت قيادة الجيش في بيان انه" بتاريخ 25 /3 / 2024 ، أقدمت عصابة مسلحة على خطف السوري (م.ش.ع.) من منزله في منطقة يونين - بعلبك، وطلب الخاطفون فدية مالية كبيرة لإطلاق سراحه.

على الأثر، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل أفراد العصابة في بلدة مقنة - بعلبك، وفي هذا السياق، تمكنت المديرية من تحرير المخطوف، كما أوقِف أحد الخاطفين، (ي.م.)، وضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف بقية المتورطين".

 
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