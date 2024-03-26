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لبنان

توقف التغذية بالمياه عن قرى صيدا... والسبب؟

Lebanon 24
26-03-2024 | 06:29
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توجهت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان للمشتركين المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى رقم1 أن التغذية بالمياه منها توقفت بسبب عطل طارئ أدى الى تعطل المضخة وتوقفها عن العمل. واذ تعمل فرق المؤسسة على انجاز أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن".
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كما دعت المشتركين إلى  "ترشيد وتقنين استخدام المياه المتوفرة لديكم الى حين انجاز أعمال الصيانة". 

يذكر أن البئر يغذي عبرا، الهلالية، حارة صيدا، مجدليون، بقسطا، البرامية، طلعة المحافظ، عين الدلب و جادة بري.
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