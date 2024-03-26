بلدية الغبيري تعلن تسوية خلافها مع نادي الغولف

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أعلنت بلدية الغبيري في بيان، انه "انطلاقاً من مبدأ الشفافية المالية، والسعي الدؤوب من بلدية الغبيري لتحصيل حقوقها لا سيما المالية منها من كافة المكلفين، وبعد تأخير لسنوات، تم التوصل الى تسوية للنزاع القانوني بين بلدية الغبيري ونادي الغولف اللبناني، بجهود مشكورة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وسعادة النائب الحاج امين شري، حيث تم التوصل الى تثبيت كافة حقوق البلدية المالية من نادي الغولف اللبناني وجرى استيفاء الدفعة الأولى من المتوجبات المالية على ان تستكمل الدفعات الاخرى خلال الاشهر القادمة ومن ضمنها الرسوم البلدية عن العام 2024 والبالغة ما مجموعه حوالي 11 مليار ل ل".واكدت انها "لن تبخل في بذل أي جهد لتحصيل كامل حقوق البلدية وتحصيل الرسوم البلدية من كافة المكلفين لا سيما المتأخر منها. كما ان بلدية الغبيري تشكر إدارة نادي الغولف اللبناني وترحب بالتعاون معه لما فيه المصلحة العامة.وختمت ان" المشروع الإنمائي لمدينة الغبيري هو من أولويات المجلس البلدي، لا سيما المشاريع الصحية والتربوية والاجتماعية وان اكتمال هذه المشاريع يتطلب التعاون ما بين البلدية وكافة المكلفين من خلال المسارعة لتسديد المتوجبات من الرسوم البلدية".