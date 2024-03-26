​ قُبيل الأعياد.. مولوي: لا مؤشرات على أيّ حدث أمنيّ

أكد وزير الداخلية بسام مولوي أنه جرى "البحث في التدابير المتّخذة لمناسبة الأعياد واطلعنا على التدابير التي بدأت القوى الأمنيّة بتطبيقها".

وفي كلمة له بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، قال مولوي: "طلبنا من الأجهزة الأمنية أن تساعد وأن تكون على الأرض لضمان أمن المواطنين في الأعياد، وشدّدنا على ضرورة مواكبة العمل على الأرض بعمل استخباراتي لتلافي أي حدث".

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وتابع قائلاً: "لا مؤشرات على أيّ حدث أمنيّ ولكن يجب أن يكون الأمن استباقيًّا".

وفي سياق منفصل، قال مولوي: "بحثنا في موضوع التشويش على المطار وكلّفنا جهاز أمن المطار بأن يضع التقرير اللازم عن الواقع والحلول، ونحن نهتمّ بسلامة الطيران المدني".