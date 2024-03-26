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لبنان

عمال مياه البقاع يعلنون إضراباً تحذيرياً في 27 و28 الحالي

Lebanon 24
26-03-2024 | 06:56
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أقفل العمال والمستخدمون في مؤسسة مياه البقاع اوتوستراد زحلة، أمام مبنى المؤسسة، احتجاجا على عدم"زيادة رواتبهم "، واعلنوا "الاضراب التحذيري في 27 الحالي  و 28 منه، حيث ستكون  أولى اضراره  انقطاع المياه عن المنازل، في حال لم يبت ملف الرواتب على وجه السرعة".
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وكانت نقابة العمال قد عقدت جمعية عمومية عند العاشرة صباحا في المبنى الرئيسي للمؤسسة، وتم شرح سير مناقصة عمال غب الطلب والتي اعيدت لثلاث مرات وقالت في بيان:"في المرة الاولى تم تحضير دفتر شروط وقامت لجنة التلزيم بفض العروض وارسالها لهيئة الشراء العام، فتقدم احد المتعهدين باعتراض لهيئة الشراء وتم رفض المناقصة، ثم اعيدت مرة ثانية وتم رفض العروض وارسالها الى هيئة الشراء العام فارسلت توصيات بوجود اخطاء ادارية وتم توقيعها من قبل سلطة الوصاية ،وبعد تمني هيئة الشراء العام تم رفض المناقصة".

وتابعت:"بعدها، اعيدت المناقصة للمرة الثالثة وتم ارسال دفتر الشروط الى هيئة الشراء العام للاطلاع عليه ودراسته وتم العمل وفق تعديل الدفتر، وبعدها تم دراسته من قبل مجلس الادارة والموافقة عليها من قبلهم ، وبعدها تم فض العروض من قبل لجنة التلزيم ، وارسل الملف الى هيئة الشراء وتم تجميده لمدة عشرة ايام ولم يسجل اي الاعتراض عليه من قبل هيئة الشراء العام، ولا من قبل المتعهدين فارسلت الى سلطة الوصاية للتصديق عليه ولغاية تاريخه لم يوقع".

 اضافت:"بعد اصدار النقابة للبيان التحذيري لسلطة الوصاية يقضي بضرورة التوقيع خلال 48 ساعة، وذلك من اجل حسن سير المرفق العام واستمرار العمل في المؤسسة، لأنه في حال نفذ العمال الإضراب عن العمل فإن ذلك حتمًت سيؤدي الى انقطاع الفوري عن المياه، وسيسبب ذلك ضررا كبيرا للمشتركين، إلا أننا لغاية تاريخه لم نلق اذانا صاغية، مما يدل على الاستخفاف المتعمد بحقوق العمال وحقوق المشتركين"، واشارت الى اننا "تلقينا تهديدات من قبل بعض موظفي سلطة الوصاية، لماذا ندافع عن العمال مع العلم، أن النقابة هدفها الاول الدفاع عن العمال والمستخدمين والحفاظ على استمرارية المؤسسة والقيام بواجباتها وتأمين مياه الشرب للمواطنين".

وختمت معلنة "الاضراب التحذيري  في 27 الحالي و28 منه ، وفي حال عدم التجاوب سيتم اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة".
المصدر: الوكالة ااوطنية للإعلام
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