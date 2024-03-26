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لبنان

دريان بحث مع زواره في الاوضاع العامة

Lebanon 24
26-03-2024 | 07:03
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا مثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى برئاسة القاضي غاندي مكارم الذي قدم له دعوة من مشيخة العقل والمجلس المذهبي الدرزي لطائفة الموحدين الدروز للمشاركة في إفطار دار الطائفة في 3 نيسان المقبل.
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كما استقبل رئيس مجلس أمناء "بيارق الخير" عبد اللطيف عيتاني مع وفد من المجلس، في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فؤاد زراد مقدمين التهاني بشهر رمضان وتناول البحث الشؤون الإسلامية والأوضاع المعيشية.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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