غارة إسرائيلية على اطراف مارون الراس.. وقصف فوسفوري على هذه المناطق

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شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم، غارة بصاروخين مستهدفا اطراف حديقة مارون الراس.كما اتبع ذلك قصف مدفعي و فوسفوري و دخاني معادي طاول اطراف بلدتي مارون الراس وعيترون.