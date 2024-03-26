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لبنان

غارة إسرائيلية على اطراف مارون الراس.. وقصف فوسفوري على هذه المناطق

Lebanon 24
26-03-2024 | 07:06
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شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم، غارة بصاروخين مستهدفا اطراف حديقة مارون الراس.

 كما اتبع ذلك قصف مدفعي و فوسفوري و دخاني معادي طاول  اطراف بلدتي مارون الراس وعيترون.
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