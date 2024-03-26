في هذه المناطق.. محاضر ضبط بحق ملحمة ومحل حلويات

قام مراقبو مصلحة حماية المستهلك بجولاتهم اليومية على محال اللحوم والخضار والفاكهة والحلويات والعصائر والافران ومعامل تكرير وتعبئة المياه، وتركزت اليوم في بلدة كوكبا قضاء حاصبيا وبلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت وانصار وزبدين وتول.

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وقد سطر المراقبون سبعة محاضر ضبط في بلدة كوكبا ومحضر ضبط بحق صاحب محل حلويات، وفي بلدة أنصار تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب ملحمة.

أما في تول، فتم تسطير محضر ضبط بحق صاحب ملحمة، وفي النبطية الفوقا تم تسطير محضرين بحق أصحاب محال خضار وفاكهة وذلك بسبب مخالفة سلامة الغذاء وعدم الإعلان عن الأسعار.

وقد حذر رئيس مصلحة حماية المستهلك محمد بيطار جميع التجار بضرورة الإلتزام بالقوانين تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.