تضارب وإطلاق نار.. ما الذي حدث في وسط الطريق؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً فردياً وقع في منطقة البداوي بسبب افضلية مرور، تطوّر بعدها الى عراك وتضارب بالايدي.



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وعلى الاثر، قام احد الأشخاص بإطلاق النار على المدعو ب.غ مما ادى الى اصابته في قدمه.