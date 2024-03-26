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لبنان
تضارب وإطلاق نار.. ما الذي حدث في وسط الطريق؟
Lebanon 24
26-03-2024
|
07:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً فردياً وقع في منطقة البداوي بسبب افضلية مرور، تطوّر بعدها الى عراك وتضارب بالايدي.
وعلى الاثر، قام احد الأشخاص بإطلاق النار على المدعو ب.غ مما ادى الى اصابته في قدمه.
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