حادث مؤسف.. هكذا توفي عبدو أثناء عمله

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الموظف في شركة كهرباء لبنان عبدو الشيخ من وادي خالد، توفي نتيجة تعرضه لصعقة أثناء قيامه بصيانة اسلاك الشبكة على احد الاعمده الكهربائية في منطقة القبيات - عكار.

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