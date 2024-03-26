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لبنان
بعد الحملة التي تعرض لها... إيلي مشنتف: أبناء عبرا ليسوا بحاجة لشهادة في الوطنية
Lebanon 24
26-03-2024
|
08:11
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رد رئيس بلدية عبرا ايلي مشنتف في بيان على" الحملة المغرضة التي تعرض لها بعد مقابلة تلفزيونية معربا عن اسفه "للحملة التي حصلت من قبل أشخاص هم دون مستوى الوعي اللازم لإستيعاب التصريح الذي أدلى به في المقابلة انطلاقاً من ادراكه الواقع اللبناني أحسن ادراك وتفهمه للإعتبارات المختلفة التي نتجت عن هذا البيان" .
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وقال :" نترك للمسؤولين عن هؤلاء الأشخاص توجيههم في فهم ما يقرأون وما يسمعون علهم يفهمون أبعاد الكلام ومعانيه الحقيقية ".
أضاف مشنتف: "ان الحملة ومن خلفها ما هي الا محاولة للتشويش الإعلامي لا أكثر ولا أقل ولا تعكس واقع الحال" ، معتبراً " إن لبنان في الظروف التي يمر بها ، ليس بحاجة الى مزيد من التشتت والخلافات ، بل الى التكاتف من أجل تمرير المحنة التي يمر بها أهل الجنوب بخاصة واللبنانيين بعامة،وليس الى تصفية حسابات بشكل رخيص كما حصل ".
وأكد " أن أبناء عبرا عموماً ليسوا بحاجة الى شهادة في الوطنية من أحد وهم قدموا في سبيل الدولة الواحدة القوية والقادرة الكثير من الشهادة والشهامة لكي يكون لبنان مصاناً باستقلاله وسيادته الناجزة .
وختم: " اننا إزاء ما تقدم، نحتفظ بحقنا في الملاحقة القانونية ".
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