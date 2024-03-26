بيرم: نعمل من اللحم الحي لكي يبقى هيكل الدولة

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شارك وزير العمل مصطفى بيرم بمأدبة إفطار جامعة في "بيت كبارنا"- مركز سامية علي إبراهيم في الوردانية، معتبرا ان هذه المبادرة "خطوة مهمة جدا"، وقال: "إننا بحاجة الى هذا النموذج، الذي يدل على التعدد والتواصل، وهو حجة نحتاجها، لأن على جانبنا كيان عنصري مجرم، لا يعترف بالآخر".وأشار الى "ضرورة أن لا ننسى جوع أطفال غزة وأهلنا في الجنوب"، وقال: "نؤكد لكم ان في الظاهر بعض الخسارات على مستوى التكتيك، لكن على مستوى الإستراتيجية، نحن نراكم إنجازا مهما جدا، أهمه أننا نقول للعدو أن لبنان لم يعد لقمة سائغة، لن تستطيع أن توسّع، لأن في لبنان أبناء وإخوة لكم، يصنعون العزة والكرامة لهذا الوطن".وختم: "نحن في لبنان لا نيأس، ونتأمل خير ان شاء الله. نحن نعمل من اللحم الحي، لكي يبقى هيكل الدولة. خيارنا الدولة التي تجمعنا".