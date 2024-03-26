المرتضى استقبل السفير البلجيكي مهنئاً بإتفاقية التعاون السينمائي المشترك

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إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، السفير البلجيكي Koenraad vervaeke بحضور رئيسة مؤسسة "سينما لبنان" مايا دوفريج.وشكر السفير البلجيكي الوزير المرتضى وهنأه على موافقة مجلس الوزراء التوقيع على إتفاقية التعاون السينمائي المشترك بين لبنان ممثلة بوزير الثقافة والمجموعة الفرنسية في بلجيكا وعلى الاتفاق الذي حضرته مؤسسة سينما لبنان بالتعاون مع المركز السينمائي البلجيكي لتحفيز الصناعة السينمائية في لبنان وتبادل الخبرات والتعاون الثقافي بين البلدين.كما تطرق اللقاء الى آلية التوقيع على اتفاقية التعاون بين الوزير المرتضى ووزير الجماعة الناطقة باللغة الفرنسية في بلجيكا لتدخل حيًز التنفيذ.واشار بيان لوزارة الثقافة الى ان الوزارة "أبرمت اتفاقية تنسيق وتعاون منذ العام 2016 مع مؤسسة سينما لبنان لتكليف الآخيرة بتحضير اتفاقية تعاون بكل ما من شأنه تطوير القطاع السينمائي في لبنان، لا سيما في ما يختص بالانتاج المشترك بين لبنان والعديد من الدول التي تعنى بالفن السابع، كما ان توقيع الاتفاقية المرتقبة بين لبنان وبلجيكا هو الثاني بعد توقيع إتفاقية للانتاج السينمائي المشترك بين لبنان وفرنسا".