لبنان في طليعة الدّول المستوردة للسّيارات غير الصّالحة للسّير

Advertisement

سلّطت دراسة أميركيّة أُجريت مؤخّرا الضّوء على الدّول العشر الأولى في العالم التي تستورد سيّارات من الدّرجة المستردّة، او المعروفة ب Salvaged، من الولايات المتّحدة الأميركيّة. وقد احتلّ لبنان المرتبة السّادسة عالميّا ضمن لائحة تضمّ نيجيريا والمكسيك وجورجيا وغيرها من الدّول.تجدر الاشارة الى انّ السّيارات المستردّة او Salvaged هي سيّارات قد تعرّضت لحوادث كبيرة وأضرار بالغة لا يمكن إصلاحها، ممّا يجعلها غير صالحة للسّير. وتمثّل هذه السّيارات خطرا جدّيا على السّلامة العامة، وهي تشكّل خطرا على حياة الركّاب اذ انّها عُرضة لحوادث مميتة.تجدر الاشارة انّ القانون يحظر استيراد المركبات غير الصالحة للسير كتلك التي تعرّضت للصّدم او الغرق او التلحيم او التآكل.